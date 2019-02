Pallotta, Zaniolo ha stoffa del leader

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Zaniolo e Pellegrini sono ragazzi intelligenti, maturi ed equilibrati molto di più di quanto si immagini. Credo siano calciatori con la stoffa per diventare i futuri leader della Roma". Così il presidente giallorosso, James Pallotta, intervenuto alla radio statunitense 'Sirius XM FC' all'indomani del 2-1 in Champions League col Porto. "Abbiamo giocato un'ottima partita, peccato per gol subito. Non dimentichiamoci che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ottobre".