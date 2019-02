Lattanzi, non cambiare la Costituzione

(ANSA) ROMA, 13 FEB - "Io continuo ad essere dell'opinione che la Costituzione non deve essere modificata tranne che per piccolissime parti: nel suo complesso è una macchina, un orologio di precisione fatto di tanti ingranaggi, anche modificando un ingranaggio secondario, tutta la macchina ne risente. La Costituzione rimanere ferma, la stabilità di un Paese dipende soprattutto dalla stabilità della sua Costituzione". Così il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi agli studenti della scuola Carlo Urbani ad Ostia antica in occasione del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole".