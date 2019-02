Stoccarda: l'ex laziale Hitzlsperger ds

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Thomas Hitzlsperger, ex calciatore della Lazio, è il nuovo direttore sportivo dello Stoccarda.

Classe 1982, in biancoceleste il giocatore tedesco fece una breve apparizione come centrocampista, totalizzando solo 6 presenze. La notizia del nuovo incarico dirigenziale appare sul sito dello Stoccarda, che attualmente è terz'ultimo in Bundesliga, con 15 punti: alle sue spalle ci sono solo due squadre, l'Hannover '96, che di punti ne ha 14, e il Norimberga a 12.