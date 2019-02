Latte: Zingaretti, incontro categoria

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Seguo con molta attenzione la tematica della filiera ovicaprina, strategica per il Lazio. Ho appreso della volontà del ministro Centinaio di incontrare i pastori sardi e ritengo fondamentale che il ministro istituzionalizzi un tavolo nazionale sulla intera filiera ovicaprina, aperto anche alle altre Regioni interessate. Penso al Lazio, alla Toscana e alla Sicilia". Così in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Per quanto ci riguarda - aggiunge - convocheremo domani in Regione le associazioni di categoria e le imprese di trasformazione per ragionare su una strategia unitaria e di sistema, da proporre al Governo, per risollevare le sorti di un settore vitale per il tessuto produttivo del nostro Paese".