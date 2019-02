Roma alla Borsa Internazionale di Milano

(ANSA) - ROMA, 10 FEB -Da oggi al 12 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano va in scena una Roma inedita. Quello milanese è un marketplace di settore imperdibile per Roma che presenta la sua offerta turistica a 46.000 visitatori provenienti da 128 Paesi. Ma in chiave innovativa: lo stand capitolino di quest'anno fotografa i percorsi sportivi, le esibizioni artistiche, gli eventi culturali ospitati in città, nella cornice dei suoi monumenti, dei siti archeologici, dei suoi scenari unici. "Fare jogging sui Fori Imperiali, seguire la Formula E all'ombra del Colosseo Quadrato, percorrere il centro storico coi runner della Maratona Internazionale -dice l'assessore Carlo Cafarotti- festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, l'estate cittadina e il 'Roma Summer Fest'. Se finora l'offerta promozionale romana ha fotografato la meraviglia dei panorami ora l'obiettivo si sposta sulle opportunità offerte da questi luoghi. Raccontiamo al mondo l'anima sportiva della capitale, un museo a cielo aperto".