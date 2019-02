Frosinone: Baroni,complimenti ai ragazzi

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - "Abbiamo interpretato bene la partita.

Mi è piaciuta l'attenzione messa in campo. Abbiamo cercato specialmente nel primo tempo di tenere la linea alta, siamo stati bravi nell'accettare l'uno contro uno e pressare alto.

Bisogna però migliorare la gestione della palla, troppe volte persa in modo gratuito. Ma ci stanno questi errori, vista la tensione che abbiamo dopo tante sconfitte e considerando la classifica". Così l'allenatore del Frosinone, Marco Baroni, dopo la vittoria a Marassi sulla Samp. "Oggi siamo stati bravi perché li abbiamo costretti ad aprire il gioco e sapevamo che avremmo difeso meglio qualche cross rispetto a loro azioni per vie centrali. Naturalmente abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e sofferenza ma la squadra li ha saputi gestire. Complimenti ai ragazzi".