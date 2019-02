Rugby:Italia-Galles,festa Peroni Village

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Grande apertura per il Terzo Tempo Peroni Village 2019 che, in occasione del 6 Nazioni, festeggia l'11/o anno di attività. Così al termine di Italia-Galles gli appassionati di rugby hanno assistito ad un'esclusiva e performance di Nesli al Foro Italico. "Non sono uno sportivo - ha detto il cantante prima di esibirsi -, però mi piace l'unione che si crea qui tra sport e musica. Tutto ciò rende il rugby un vero momento di festa e di condivisione: vedere i tifosi di Italia e Galles che festeggiano insieme è una cosa unica".

Inutile dire che il tutto è stato accompagnato da 'fiumi' di birra, vista anche la vastità della gamma offerta al villaggio, con Peroni Gran Riserva, Peroni Chill Lemon, Peroni Forte, Peroncino, Peroni Senza Glutine e Peroni Cruda. Sia prima che dopo il match, Radiofreccia - radio partner del Terzo Tempo - ha scaldato il grande pubblico, con Ambra Marie e Jimmy D che, dal palco, hanno guidato l'intrattenimento.