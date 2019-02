Rifiuti: bilancio Ama,rischio bocciatura

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - C'è il rischio bocciatura per il bilancio 2017 dell'Ama. A quanto si apprende, i correttivi apportati dall'azienda a fine anno sulle partite pregresse con il Comune, potrebbero non essere valutate come sufficienti dal Campidoglio, socio unico della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma. Una riunione di giunta è riunita in giornata per definire il voto da dare nell'assemblea dei soci di Ama sul bilancio. Voto che se negativo potrebbe anche influire sulla prosecuzione o meno dell'attuale governance aziendale.

"Senza trasparenza e tutela dei lavoratori è sciopero". Così in una nota Natale Di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, rispettivamente segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, che proclamano lo stato di agitazione. "Si profila un'altra fase di incertezza drammatica - continuano i sindacalisti - Non possono essere i 18 milioni di crediti sui cimiteri capitolini a causare una simile crisi".