Mondo di Mezzo, il pm chiede una condanna a 5 anni per Alemanno

La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco della capitale Gianni Alemanno per l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell'inchiesta su il Mondo di Mezzo.



L'ex sindaco, secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e sarebbero stati versati alla fondazione Nuova Italia, presieduta da Alemanno.



"Lunedì gli avvocati della difesa risponderanno ad un teorema accusatorio che appare esasperato e contraddittorio. Da parte mia posso solo ribadire la mia completa innocenza", afferma Alemanno.