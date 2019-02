Foibe: Consiglio Lazio, Viaggio studenti

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Un viaggio per far comprendere agli studenti delle scuole del Lazio le radici storiche e gli accadimenti durante e in seguito all'ultimo conflitto mondiale nelle terre di frontiera, percorrendo le vie della memoria che passano per Trieste, la sua provincia e superano il confine orientale. E' questo l'obiettivo del progetto 'Io ricordo', approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio presieduto da Daniele Leodori, per non dimenticare la tragedia delle Foibe. "Il Consiglio regionale del Lazio - si legge nel progetto - istituirà un viaggio d'istruzione rivolto agli allievi del biennio delle scuole secondarie di II° grado della regione. Il progetto prevede il coinvolgimento delle Associazioni e dell'Ufficio scolastico regionale che selezionerà 120 studenti provenienti dalle scuole di Roma e provincia".