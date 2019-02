Roma: col Chievo out Olsen e Manolas

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Abbiamo perso punti con le piccole, ma non è capitato solo a noi visto che tutti siamo lì ravvicinati al quarto posto. Certo, vanno affrontate in un certo modo queste partite contro squadre agguerrite come il Chievo.

Ora dobbiamo essere più cinici e avere una fase difensiva adeguata come quella vista con il Milan". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta di Verona. I giallorossi ancora una volta dovranno fare i conti con alcune defezioni in rosa. "Olsen ha accusato problemi al polpaccio, mentre Manolas ha un fastidio al pube. Loro due restano a casa e non saranno della partita - annuncia Di Francesco -, speriamo di recuperarli per martedì", quando la Roma ospiterà il Porto all'Olimpico nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.