Raggi, preferenziale a via Valle Melaina

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Vogliamo rendere più veloce e sicuro il percorso dei bus in un'area strategica del quadrante nord-est di Roma: per questo abbiamo aperto il cantiere per realizzare la corsia preferenziale in via di Valle Melaina, nel tratto da Piazzale Jonio a via Monte Cervialto. L'intervento consentirà anche di realizzare una nuova banchina di fermata e mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali". Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per la Capitale abbiamo progettato un ampio pacchetto di preferenziali per accorciare i tempi di percorrenza dei bus e contrastare la sosta selvaggia. La corsia di Valle Melaina si aggiunge a quelle già realizzate o messe in sicurezza in altre parti della città, come via Emanuele Filiberto e via Vittorio Emanuele Orlando, viale Libia-viale Eritrea, Orazio Pulvillo-Quinto Publicio, via delle Terme di Caracalla. Quest'anno poi saranno aperti nuovi cantieri tra cui quelli per le preferenziali di via Marmorata, via Portuense e viale Marconi, nella parte sud della città", conclude.