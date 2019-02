Ferito Roma:fermato, a Manuel giustizia

(ANSA) - ROMA, 7 FEB -"Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia". E' quanto ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, nel corso dell'interrogatorio svolto ieri in Questura nell'ambito dell'inchiesta sul ferimento di Manuel Bortuzzo. Per questa vicenda è stato fermato anche Daniel Bazzano. Nel corso degli interrogatori i fermati hanno ricostruito quanto avvenuto sabato notte davanti ad un pub del quartiere Axa. Bazzano ha affermato di non sapere che Marinelli fosse armato. "Gli ho detto 'Lorenzo ma cosa hai combinato?, mi ha risposto 'ora portami a casa da mio figlio". I due hanno trascorso la prima notte in isolamento, nel carcere di Regina Coeli.