S.Inzaghi:Valutiamo Immobile e L.Alberto

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Immobile e Luis Alberto? Dovremo verificare queste due situazioni. Oggi lavoreremo più sul video che sul campo, poi avremo un piccolo allenamento domattina. Al primo impatto sembrerebbe che non ci sono lesioni per nessuno dei due. Ci potrebbe essere qualche speranza". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, fa il punto sulle condizioni dei suoi due giocatori offensivi dopo la vittoria di Frosinone in campionato e in vista dell'anticipo di domani sera all'Olimpico contro l'Empoli. Un calendario fittissimo per la Lazio: "Normale ci sia un po' di stanchezza a livello fisico, ma a livello mentale la squadra sta bene", ha specificato Simone Inzaghi che, sul sogno Champions, precisa: "Sarà determinante come si affronteranno le partite partita dopo partita, è ancora presto per vedere la classifica. Ci saranno scontri diretti e periodi anche meno buoni per tutti. Bisognerà dare continuità di risultati sul campo". Possibile l'esordio di Romulo: "Sta capendo in fretta i nostri meccanismi, può essere una soluzione".