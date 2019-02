Fazio, ora tutte finali per Champions

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Ci teniamo ad andare avanti in Champions League, a battere il Porto e qualificarci per i quarti, ma sappiamo anche quanto sia bello tornare a giocarla nella prossima stagione; per questo il nostro obiettivo adesso è andare più lontano possibile in Europa. Chiudere tra le prime quattro in campionato". Così il difensore della Roma, Federico Fazio, sui traguardi stagionali che la squadra allenata da Eusebio Di Francesco intende tagliare. "Contro il Milan tutta la squadra ha fatto una grande prestazione, peccato sia arrivato un pareggio - ammette l'argentino -. Adesso mancano 16 giornate da giocare come fatto col Milan, perché sono tutte finali, a partire da quella di Verona che sarà una partite difficile".