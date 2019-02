Effetto-Cinema,Cervelletta prima al Fai

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Effetto Cinema America per il Casale della Cervelletta: è primo ai Luoghi del Cuore FAI nel Lazio con oltre 14.000 voti, contro i 1000 di due anni, "Un risultato straordinario", dichiara Valerio Carocci, presidente dell'associazione "Piccolo America" che proprio alla Cervelletta ha fatto una delle sue arene estive. "Siamo orgogliosi di aver collaborato assieme a residenti e associazioni di Tor Sapienza, Tor Cervara e Colli Aniene per raccogliere le firme e far conoscere questo gioiello a tutta la città con le notti di cinema della scorsa estate - organizzate con il sostegno della Regione Lazio e dell'ente Roma Natura - che coinvolsero oltre 25.000 spettatori e ospiti del calibro di Matteo Garrone, Paola Cortellesi e tanti altri -dice Carocci- Questa vittoria di oggi indica la strada da percorrere per salvare i nostri territori".