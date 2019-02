Stadio Roma, Malagò 'bene parole Raggi'

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Le parole della sindaca Raggi sullo stadio della Roma sono un'ottima notizia. Ho sempre sostenuto di essere a favore dello stadio della Roma così come mi auguro che esca presto un progetto di uno stadio della Lazio, per tanti motivi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione della pista di atletica dello stadio 'Paolo Rosi' a Roma. "Mi sembra una cosa di buonsenso, in una città come Roma le due squadre meritano una loro casa per fare investimenti. Come in tutte le altre metropoli del mondo", prosegue il capo dello sport italiano, che alla domanda se sarà la volta buona per la realizzazione dell'impianto di proprietà del club giallorosso conclude: "Se oggi un sindaco ufficialmente dopo questa lunghissima telenovela sullo stadio, che parte da molto lontano, dopo la relazione (del politecnico di Torino, ndr) ufficializza la posa della prima pietra, non può che essere volta buona.

Altrimenti sarebbe preoccupante. Diamole fiducia".