Colpo a filiale Spagna Banda Marranella

(ANSA) - MADRID, 5 FEB - Disarticolato sulla Costa del Sol e al Campo di Gibilterra il troncone spagnolo della banda della Marranella, una delle organizzazioni criminali più strutturate e violente operanti nel Lazio, in una maxi operazione condotta della guardia civile di Malaga in collaborazione con l'arma dei carabinieri. Lo si apprende da fonti del Gruppo contro il crimine organizzato dell'Unità centrale operativa. Almeno 14 persone sono state arrestate e altre 7 indagate che segue l'operazione Maverick dell'ottobre scorso in Italia con 42 arresti. Gli arrestati di nazionalità italiana, britannica, spagnola, rumena e dominicana, erano specializzati nel traffico di hashish. Lo stupefacente veniva sottratto ad altri narcotrafficanti tenuti, in almeno tre occasioni, sotto sequestro. La droga era poi trasferita in Italia nascosta su caravan, per essere smerciata nelle strade di Roma.