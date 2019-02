Baldissoni: Si può lavorare sullo stadio

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "E' ormai il momento, dopo tutto il tempo speso su questo progetto, che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e che la Roma possa effettivamente lavorare alla costruzione". Così il vicepresidente esecutivo della Roma, Mauro Baldissoni, al termine della conferenza convocata in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per la presentazione del parere del Politecnico di Torino sulla viabilità in zona Tor di Valle, area dove sorgerà il nuovo stadio dei giallorossi. "Sapete da quanto tempo stiamo lavorando su questo progetto con l'amministrazione", ha aggiunto Baldissoni, ricordando che il parere del Politecnico rappresenta un "passaggio fuori dalla procedura e non aveva un valore giuridico ma, più che altro, mediatico-politico". "Non parliamo ora di date ipotetiche, continuiamo a lavorare quotidianamente per risolvere le ultime tematiche per quanto riguarda la conclusione della convenzione urbanistica fra proponente e amministrazione".