Ncc abusivo e senza patente, denunciato

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Effettuava un servizio di noleggio con conducente senza licenza, privo di patente e con l'auto scoperta da assicurazione: l'abusivo, fermato in viale delle Terme di Caracalla, nel centro di Roma, dalla polizia locale di Roma Capitale, è stato denunciato, dovrà pagare sanzioni che superano i 5000 euro e la sua auto è stata confiscata.

Gli agenti di una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico (Gpit) hanno notato un Mercedes con targhino indicante l'attività di "noleggio con conducente" durante uno dei controlli mirati a questa categoria di veicoli. Fermato per le verifiche, è emerso che l'uomo alla guida, un italiano di 45 anni, oltre a svolgere l'attività di NCC senza alcun titolo autorizzativo, era privo di patente di guida poiché revocata da un provvedimento del Prefetto. L'uomo è stato quindi denunciato per guida con patente revocata e sanzionato per violazioni che superano i 5.000 euro. L'auto è stata confiscata.