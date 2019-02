Milan: Gattuso, cavalchiamo l'onda

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "Bisogna cavalcare l'onda e l'entusiasmo". Rino Gattuso esorta il Milan a sfruttare il suo periodo positivo senza sottovalutare la Roma in crisi.

"Domani affronteremo una squadra reduce da un periodo non positivo, che però è composta da grandi giocatori ed è quella che tira più in porta in Serie A - ha detto l'allenatore rossonero alla vigilia della trasferta dell'Olimpico -. Partita spartiacque? E' importante, come ormai lo saranno tutte. Voglio vedere la stessa voglia di queste settimane. Dobbiamo stare attenti".