Blitz Cc a Tor Bella Monaca,7 arresti

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - A due giorni dall'ultimo blitz, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno compiuto nuovi nel controlli nel quartiere di Tor Bella Monaca: hanno arrestato 7 persone, perquisito 40 cantine, sequestrato tre ciclomotori rubati e alcune armi e munizioni. In due distinte operazioni sono finite in manette due donne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: una romana di 45 anni, nullafacente e incensurata, bloccata in via dell'Archeologia, mentre stava piazzando una dose di eroina ad un cliente che è riuscito a dileguarsi e un'altra romana, di 55 anni, con precedenti specifici, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di 16 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, e di 50 euro. In manette per porto e detenzione illegale di armi è finito anche un romano di 50 anni, con precedenti, trovato in possesso di una pistola, marca Mauser, calibro 6,35, intestata ad un italiano deceduto nel 2005, e quindi arrestato per porto e detenzione illegale di armi.