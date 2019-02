Scontro fra 3 auto a Roma, un morto

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Incidente mortale nella notte alla periferia di Roma. E' accaduto intorno all'una in via Belmonte in Sabina, all'altezza dell'uscita del Grande raccordo anulare Centrale del latte. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. La vittima è il conducente di una delle macchine: un uomo di 52 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del V Gruppo Prenestino. I conducenti delle altre due macchine sono stati portati in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.