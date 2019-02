No ubriachi sul bus,ma arriva correzione

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Le persone in stato di ubriachezza non potranno salire sull'autobus a Roma. E' quanto prevede il nuovo regolamento di polizia urbana che approderà in Aula Giulio Cesare il mese di febbraio, quando saranno apportate anche alcune modifiche al testo già approvato dalla giunta Raggi a novembre. Modifiche che riguardano anche la nuova norma che sarà valida, si legge nella precisazione che sarà portata in consiglio comunale, per le persone in palese stato di ubriachezza se queste creano "disagio o fastidio all'utenza".

Tra le nuove norme previste dal testo ci sono diversi divieti permanenti che però attendono appunto il via libera dell'Assemblea per entrare in vigore: dai bagni nelle fontane storiche all'attività di centurioni e salta-file nel sito Unesco.