Grillo, pulizia indecorosa a Umberto I

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Grande qualità del personale" ma grave sovraffollamento con "pazienti messi ovunque, seduti sulle barelle, quasi uno sopra l'altro" e con "condizioni di pulizia molto scadente" a tratti "indecorose". E' il bilancio dell'ispezione del ministro della Salute Giulia Grillo che stamattina ha visitato a sorpresa il pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo di Roma. "Siamo venuti qui - ha spiegato il ministro in una diretta su Facebook - per vedere di persona come funziona il pronto soccorso, un posto con cui tutti prima o poi dobbiamo avere a che fare". "Questo, in particolare - ha proseguito - è il più grande ospedale di Roma, forse d'Europa, con 150.000 accessi l'anno, numeri molto grandi. Ma nasce su un ospedale con una concezione antica, cosa che lo rende più difficile da gestire". "Abbiamo trovato grande qualità nel personale medico, infermieristico e sociosanitario, come riconoscono gli stessi pazienti - ha precisato - ma spiace siano costretti a lavorare in condizioni così complicate".