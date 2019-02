Dg Umberto I,sovraffollato per influenza

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Il Pronto Soccorso vive una condizione di particolare sovraffollamento, come rilevato anche dal Ministro, correlata al picco influenzale, è ovvio che in tale condizione è difficile garantire con continuità il livello ottimale di pulizia dei locali. Diversamente nella restante parte del Pronto Soccorso, che non risente dello stesso grado di affollamento, i locali e gli spazi comuni sono risultati adeguatamente puliti". Lo afferma, in una nota, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella dopo l'ispezione del ministro della Salute al pronto soccorso del nosocomio. "Il Policlinico Umberto I non è, e non può essere, - sottolinea - solo un corridoio non pulito in un momento difficile, ma è una struttura di eccellenza nella quale mentre era in corso la visita del Ministro si stavano effettuando ben 122 procedure chirurgiche". Il direttore ha ricordato che "solo pochi giorni fa" sono stati eseguiti "2 trapianti di polmone in contemporanea e un trapianto di rene, utilizzando organi ricondizionati".