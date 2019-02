Aveva commesso maxi frodi fiscali, preso

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Ieri sera Marzio Maria Mecozzi è rientrato in Italia, scortato da personale dello Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Il 43enne romano, arrestato nell'ambito dell'operazione "Exodus", sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, è stato rintracciato, nel dicembre scorso, a Marbella (Spagna), dove trascorreva la latitanza sfuggendo all'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati in materia tributaria (maxi frodi fiscali, riciclaggio, fatturazioni false o illecite). Le indagini sono state supportate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol e hanno permesso agli omologhi spagnoli di individuare Mecozzi e dar seguito all'Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Espletate a Fiumicino le formalità dell'arresto sul territorio nazionale, Mecozzi è stato portato in carcere a Roma.