Scala mobile metro, nuovi accertamenti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Roma sul cedimento di una scala mobile della stazione Repubblica della metropolitana, avvenuto il 23 ottobre e che causò il ferimento di alcuni tifosi del Cska di Mosca che stavano andando all'Olimpico per l'incontro di Champions League, sono stati disposti nuovi accertamenti tecnici. Nel quadro della consulenza disposta dai pm, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, verrà affidata ad una società specializzata la rimozione della scala per verificare cosa sia avvenuto al di sotto della struttura. In base a quanto si apprende, inoltre, la Procura mantiene sotto sequestro solo la scala mobile interessata dall'incidente e non ha disposto alcun tipo di restrizione al resto dell'infrastruttura. Al momento il fascicolo ipotizza il reato di disastro colposo.