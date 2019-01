Rogo Tmb Salario, accertamenti su fiamme

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Procura di Roma ha disposto nuovi accertamenti tecnici nell'ambito dell'indagine sul rogo che ha interessato l'area del Tmb Salario l'11 dicembre scorso. I magistrati hanno affidato una consulenza al fine di verificare la velocità di propagazione delle fiamme. Obiettivo di chi indaga è accertare la natura dell'incendio. Al momento a piazzale Clodio il fascicolo resta a carico di ignoti e si procede per il reato di disastro colposo. Nei giorni scorso i vigili del fuoco hanno depositato i risultati dell'attività svolta nelle scorse settimane da cui emerge che non sono stati trovati inneschi all'interno dell'area interessata dalle fiamme.

I magistrati restano in attesa della consulenza affidata per far luce sui motivi del mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza che risultava fuori uso dal 7 dicembre.