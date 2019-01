Incastrata in porte metro,indaga Procura

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione all'incidente avvento il 27 gennaio scorso nella stazione della metropolitana Garbatella dove una donna di 45 anni è stata trascinata per alcuni metri sulla banchina della stazione dopo essere rimasta incastrata in una delle porte del convoglio. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, si ipotizza il reato di lesioni contro ignoti. La Procura ha affidato una consulenza al fine di svolgere accertamenti sul vagone dove è avvenuto l'incidente.