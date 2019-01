Campidoglio-Fise, tirocini per disabili

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Al via la convenzione per lo svolgimento di tirocini professionali per ragazzi diversamente abili, siglata tra il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). Focus dell'intesa, la predisposizione di percorsi formativi pensati per una conoscenza diretta della dimensione occupazionale, attraverso una valorizzazione di risorse che tanto possono dare al mondo del lavoro. Il tutto, nel contesto delle strutture della FISE, da sempre impegnata in attività di rilievo sociale in virtù del binomio benessere-sport.

"L'inserimento socio-professionale dei disabili è un'opportunità che viene data, in primo luogo, alle imprese, che possono valersi di un capitale umano dal valore aggiunto sorprendente.

All'aspetto lavorativo, si coniuga la priorità etica in termini di responsabilità sociale che dobbiamo portare a compimento", dichiara Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.