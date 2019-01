Perisic tra i convocati per la Lazio

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - C'è anche Ivan Perisic tra i giocatori convocati dal tecnico dell'Inter Luciano Spalletti per la gara di domani contro la Lazio. Dopo le voci di mercato degli ultimi giorni e la panchina nella sfida con il Torino, il croato sarà quindi a disposizione per il match di Coppa Italia a San Siro. Prima convocazione invece per l'ultimo arrivato Cedric, che vestirà la maglia numero 21, mentre sarà assente l'ex Stefan De Vrij, che non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare.