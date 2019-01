Monchi,pizzino Paratici? Io uno su Messi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il pizzino di Paratici? Ieri ho sentito il presidente del Barcellona perché io ho fatto un pizzino con Messi...bisogna blindare anche Messi perché forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Non scherziamo con cose che non sono professionali: Zaniolo è un giocatore della Roma, siamo felici di averlo con noi". Così il ds della Roma Monchi commenta la vicenda del foglietto lasciato in un ristorante dal suo collega della Juventus, su cui aveva scritto dei nomi interessanti in chiave mercato, fra i quali quello di Zaniolo.

Ma cosa farà la Roma in queste ultime ore di calciomercato? Arriveranno il croato Vida e il colombiano Barrios? "Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina - risponde Monchi -. Oggi per me l'importante è la partita, il mercato chiude domani. Il mister e io stiamo guardando al mercato per trovare qualcosa che possa migliorare la squadra.

Finora non abbiamo trovato nulla, e stiamo andando avanti".