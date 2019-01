Di Francesco "Dimissioni? Niente titoli"

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - "Dimissioni? Non voglio dare titoli". Così un deluso Eusebio Di Francesco dopo l'umiliante 7-1 della sua Roma a Firenze. "Ogni commento è superfluo, stasera c'è solo da chiedere scusa a tutti. Non sono ammesse certe figure, ci siamo messi anche noi con alcuni comportamenti a complicare la gara. Farò valutazioni a freddo, il mio stato d'animo non è dei migliori. Le riflessioni si faranno in queste ore, io farò le mie. Voglio parlare e capire perché abbiamo fatto una partita del genere".