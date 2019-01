Chiesa, mai avrei immaginato serata così

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Se avrei mai immaginato una serata così? No, ma grazie a tutti quelli che mi stanno accanto e a loro dedico la mia tripletta. Mi sono stati accanto nei momenti più difficili. Io simbolo di Firenze? Sono contento di lottare per questa maglia". Così Federico Chiesa, intervistato dai RaiSport dopo Fiorentina-Roma di Coppa Italia, match in cui ha realizzato una tripletta (portandosi il pallone a casa): "sono felice - dice -, perché questa Fiorentina sta giocando bene e lotta per 90 minuti e ciò mi rende felicissimo". L'attacco viola sembra trasformato dall'arrivo di Muriel: che ne dice Chiesa? "Il suo arrivo ha compattato l'attacco - risponde -. Muriel è un grande giocatore, gioca per la squadra. E' un bravo ragazzo che ha fatto gruppo e ci aiuta in campo".