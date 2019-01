C.Italia: Pioli "serata perfetta"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "I ragazzi hanno messo tanta qualità, quella che serviva per battere una squadra forte come la Roma.

Una serata quasi perfetta, i ragazzi meritano questo successo e di continuare in Coppa Italia". Stefano Pioli si gode il successo della sua Fiorentina che, umiliando i giallorossi 7-1, ha conquistato la semifinale di Coppa Italia. "Un passaggio importante, ma ora ci concentriamo sul campionato" le parole del tecnico viola ai microfoni della Rai.