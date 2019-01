Raggi, nuove banchine bus, più sicurezza

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Nuove banchine bus" in città "per garantire maggiore sicurezza agli utenti del trasporto pubblico". Ad annunciarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Stiamo completando le nuove fermate su via Ortucchio e via Chiodelli, nel quadrante est della città, e abbiamo avviato i lavori su via Portuense, all'altezza di via Bartolomeo Cristofori, nel quadrante sud - spiega Raggi su Fb -. Abbiamo anche aperto il cantiere per mettere in sicurezza la fermata bus davanti alla stazione ferroviaria La Storta, nella zona nord della città. Tutti interventi chiesti dai cittadini e comitati di quartiere. Stiamo installando nuovi elementi parapedonali per la protezione delle banchine e nuovi scivoli per persone con disabilità. Piccoli interventi per rendere più sicure e funzionali le fermate e migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici. Un lavoro che, ricordo, continua costantemente per favorire l'uso del trasporto pubblico, a vantaggio di tutti".