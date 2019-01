Zingaretti,crescita imprese,Lazio primo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Unioncamere certifica che nel 2018 il Lazio è la prima regione italiana per tasso di crescita del numero delle imprese: +1,57% contro una media nazionale del +0,52%. Il Lazio è prima anche per numero assoluto di imprese in più: ben 10.221 e contribuisce alla crescita del numero delle imprese italiane per il 32,3%". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta i dati diffusi da Unioncamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel 2018. "Un altro elemento molto positivo che emerge dai dati - prosegue - è come la crescita delle imprese riguardi tutte le province del Lazio. Nel dettaglio la crescita del numero delle imprese è stata del +1,02% a Frosinone (489 imprese in più), del +0,81% a Latina (467 imprese in più), del +0,59% a Rieti (89 imprese in più), del +1,81% a Roma (8.916 imprese in più), del +0,69% a Viterbo (260 imprese in più). Ancora una volta abbiamo raggiunto un risultato importante che attesta la validità delle politiche promosse dalla Regione".