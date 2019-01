Il Rally Italia Talent incanta Siena

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki incanta a Siena dove ha riscontrato un grande successo. Nella terza selezione nel finesettimana sono stati oltre 500 gli iscritti presentatisi nella 3 giorni toscana a bordo delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo sul tortuoso circuito toscano dove hanno affrontato 2 prove molto selettive disegnate dagli esaminatori: 22 le presenze in rosa e molti giovanissimi, alcuni dei quali di gran talento, davanti ad un pubblico degno delle grandi occasioni con tante famiglie con bambini. Aci Rally Italia Talent è particolarmente felice della nuova partnership con Suzuki Italia nella persona del suo Presidente Massimo Nalli, mentre è confermata la partnership con l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani. New entry Generali Italia per la prevenzione e alla sicurezza. La prossima selezione di disputerà sul Circuito Valle del Liri di Arce (FR) questo fine settimana con iscrizioni per le prossime selezioni ancora aperte con form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.