Pd, antifascismo sia in Statuto Regione

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Cambiamo subito lo Statuto della Regione Lazio per introdurre, al suo interno, un espresso riferimento al valore dell'antifascismo". E' quanto afferma Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione consiliare pari opportunità, politiche giovanili e istruzione, annunciando che domani presenterà a questo scopo in Consiglio regionale una proposta di legge di modifica dello Statuto. "La nostra Regione - prosegue - deve fondarsi sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e deve basarsi sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio. Tutti dobbiamo batterci ogni giorno, oggi più che mai, affinché la Memoria non si limiti alle commemorazioni ma diventi sempre più stimolo per crescere e migliorare".