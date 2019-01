A Roma mostra 'Testimoni dei Testimoni'

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Il racconto diretto di chi ha vissuto la Shoah non può andare perso, va trasmesso alle generazioni future. Perché la memoria accresce la consapevolezza, genera il futuro. Questo è il senso profondo di 'Testimoni dei Testimoni.

Ricordare e raccontare Auschwitz', in mostra fino al 31 marzo al Palazzo delle Esposizioni a Roma". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quando abbiamo accompagnato i ragazzi nei Viaggi della Memoria insieme ai sopravvissuti dei campi di concentramento abbiamo provato come un pugno nello stomaco, un'emozione durissima e con loro abbiamo sentito la necessità di trasmettere questa emozione a chi non c'era. Per tenere viva la memoria è nata l'idea di farli diventare testimoni dei testimoni. E la nostra richiesta è stata accolta con entusiasmo.

Ringrazio Piero Terracina, Sami Modiano, le sorelle Bucci e i sopravvissuti alla Shoah che nonostante il dolore continuano a indicarci la strada più giusta da percorrere".