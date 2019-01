Tmb Salario: terminata rimozione rifiuti

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - È terminata questa mattina l'operazione di rimozione e avvio a trattamento anche dei rifiuti urbani indifferenziati presenti all'interno del bacino di ricezione dell'impianto TMB Salario. Lo comunica l'Ama in una nota. Dopo l'esito delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti urbani rimasti dentro l'impianto all'atto dell'incendio dell'11 dicembre scorso, che ne hanno consentito la classificazione come rifiuti urbani non pericolosi, i rifiuti sono stati rimossi ed avviati a corretto trattamento prima dall'area esterna (dove erano stati collocati dal personale dei vigili del fuoco nell'ambito delle operazioni di spegnimento) e ora anche dall'area interna, a seguito delle prime certificazioni di agibilità della struttura.