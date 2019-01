Shoah:a Roma 'Testimoni di testimoni'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Già la prima sera è stata molto diversa da quando siamo arrivati". Così la sindaca di Roma ha parlato della sua esperienza nei viaggi della memoria sui luoghi della Shoah, in occasione della presentazione a Palazzo delle Esposizione della mostra 'Testimoni dei Testimoni, ricordare e raccontare Auschwitz'. "Abbiamo sentito un pugno nello stomaco, un'emozione durissima e abbiamo sentito il compito di trasmettere questa emozione a chi non c'era. Per tenere viva la memoria è nata l'idea di trasformare i ragazzi" che hanno partecipato al viaggio "in testimoni dei testimoni. E la nostra richiesta è stata accolta con entusiasmo", ha aggiunto Raggi.