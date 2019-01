Usura: sequestrano uomo, 4 arresti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Quattro persone sono state arrestate a Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione. I carabinieri compagnia Eur hanno arrestato 3 persone in flagranza di reato, tra cui una donna, e sottoposto a fermo di indiziato di delitto una quarta, ritenute responsabili, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, usura ed estorsione al termine di un'operazione coordinata dalla Procura - Direzione Distrettuale Antimafia - di Roma. La vittima, un libero professionista romano, non riuscendo a pagare le rate di un prestito iniziale di 20mila euro, ottenuto nel mese di novembre del 2017 che negli anni era lievitato fino a 360mila euro con interessi ben oltre la soglia di legge, era stato prelevato dalla propria abitazione di Roma e portato in un due luoghi diversi dove sarebbe stato segregato per due giorni.