Regione Lazio, a Castenuovo task force

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Si è costituito oggi presso gli Uffici del Comune di Castelnuovo di Porto una task force per fare fronte all'emergenza socio-sanitaria all'indomani della chiusura del Cara. Ne fanno parte la direttrice sanitaria della Asl Rm5, uno psicologo, due assistenti sociali e un pediatra. È stata messa a punto l'organizzazione del lavoro e da domani alle 10 saranno incontrati i singoli individui e i nuclei familiari che, dopo la chiusura del centro di accoglienza, non hanno più una dimora. Saranno valutate le condizioni di salute e la ricollocazione abitativa, tenendo in considerazione la risposta di molti cittadini che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere le persone e le famiglie rimaste senza un alloggio." Lo comunica in una nota la Regione Lazio.Sono in partenza anche oggi due pullman per il trasferimento degli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto.