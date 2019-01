Immobile:per Champions serve dare di più

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Ci sono squadre che stanno facendo bene, è un campionato difficile e per arrivare in Champions bisogna dare qualcosina in più". A dirlo è Ciro Immobile, in occasione del consueto evento 'La Lazio nelle scuole'.

Dopo il ko di Napoli, domenica per la Lazio ci sarà un altro scoglio, la Juventus di Cristiano Ronaldo: "L'importante è dare continuità e fare qualcosa in più rispetto al girone d'andata - ha precisato Immobile - la Juventus è fortissima, ma fortunatamente ci sarà tanta gente che ci sosterrà. Negli anni passati siamo riusciti a batterli. Dando qualcosa in più e sperando di avere un po' di fortuna si può fare".