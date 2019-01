Roma: De Rossi si allena, rientro vicino

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Daniele De Rossi regolarmente al lavoro col gruppo. È questa la buona notizia per la Roma e per il suo tecnico Eusebio Di Francesco. A Trigoria il capitano giallorosso non si vedeva in campo assieme ai compagni dall'infortunio dello scorso 28 ottobre al San Paolo di Napoli.

Oggi è tornato ad allenarsi svolgendo l'intera seduta, compresa la partitella di fine allenamento, senza accusare problemi.

Insomma dopo quasi tre mesi ai margini, tra terapie e allenamenti individuali (anche durante le vacanze di Natale) per superare l'infortunio alla cartilagine del ginocchio, la fine del tunnel sembra vicina anche se c'è adesso da valutare quanto tempo servirà a De Rossi per tornare pienamente a disposizione di Di Francesco.