L'Integrity Tour incontra la Lazio

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - L'Integrity Tour 2019 si è svolto oggi presso il Centro sportivo della Lazio di Formello per un incontro con giocatori e tecnico con l'obiettivo di combattere il match fixing e le frodi sportive e per educare tutti gli atleti dai più giovani ai più esperti. il corso ha coinvolto la prima squadra e il suo staff tecnico, le formazioni Primavera e Under 17 con i relativi staff. "Ringraziamo Lega Serie A, Istituto per il Credito Sportivo e Sportradar per il questo meeting annuale. Siamo contro l'illecito, le frodi sportive e tutto ciò che può minare il 'mondo calcio - ha detto il difensore biancoceleste Francesco Acerbi -. Siamo coscienti di essere modelli di correttezza e fair play, come rappresentanti della Lazio siamo stati contenti di aver partecipato attivamente al workshop".