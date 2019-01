Roma: senza Under con Atalanta e Milan

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Ennesimo stop fisico in casa Roma dopo quelli di Juan Jesus e Perotti. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Cengiz Under almeno fino alla prima settimana di febbraio. L'esterno turco, infortunatosi nei primi minuti della sfida col Torino, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato il problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore quindi sarà sicuramente indisponibile per le prossime due gare di campionato (domenica in casa dell'Atalanta e il 3 febbraio all'Olimpico col Milan) e per il quarto di finale di Coppa Italia in programma il 30 gennaio sul campo della Fiorentina.