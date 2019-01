Muore 16enne, ipotesi shock anafilattico

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Una ragazza di 16 anni romana è morta in ospedale dopo aver accusato un malore in strada nella tarda serata di sabato. E' accaduto in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle. Trasportata all'ospedale Vannini è poi deceduta presumibilmente per uno shock anafilattico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina. E' stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. La ragazza era in compagnia di amici. Non è escluso che possa aver mangiato o bevuto un drink poco prima che conteneva qualcosa a cui era allergica. La Regione Lazio ha chiesto al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) e alla Asl Roma 2 di effettuare "un audit clinico" sul caso della ragazza poi morta presso l'ospedale Vannini di Roma. "La relazione aiuterà ad avere un quadro completo della situazione", spiega l'Assessorato alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio.